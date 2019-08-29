Mücevherde hedef Amerika'ya yılda 1 milyar dolar ihracat

Mücevher İhracatçıları Birliği üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinde 150'ye yakın kuzey ve güney Amerikalı mücevher firması ile bir araya gelip, 400'e yakın ikili görüşme gerçekleştirdi. Hedef Amerika'ya yılda 1 milyar dolar ihracat yapmak.

Geçen sene Kuzey Amerika'ya 313 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Mücevher İhracatçıları Birliği, Miami ticaret heyetinin ardından 1 yılda bölgeye 1 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. 25 birlik üyesi ABD''nin Miami kentine çıkarma yaparak, ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika'nın önde gelen mücevher markaları ile bir araya geldi. Miami Intercontinental Hotel'de 25 Türk markası, kuzey ve güney Amerikalı 150'ye yakın marka ile bir araya geldi. Türk mücevher üreticileri 400'e yakın birebir görüşme gerçekleştirerek ürünleri sergileme imkanı buldu.

“Miami ziyareti Amerika'ya bir yılda 1 milyar dolar ihracat demek”

Gerçekleştirilen ticaret heyeti gezisini değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, stratejilerinin “dünyadaki büyük alıcı ülkelere gideceksin ve büyük alıcıları Türkiye'ye getireceksin” şeklinde olduğunun altını çizerek, 2019 yılı sonunda hedefledikleri 6 milyar dolar ihracata ulaşmak amacıyla fuarların yanı sıra hem müşterilerin olduğu ülkelere gittiklerini hem de bu müşterileri Türkiye'de ağırladıklarını belirtti.

"Stratejik adımlarla hareket ediyoruz"

Kamar, “Belirlediğimiz bir strateji var, buna göre hedef pazarları belirleyerek stratejik adımlarla hareket ediyoruz. Bu pazarlardan biri de Kuzey Amerika Kuzey Amerika'ya 2018 yılında 313 milyon dolar ve bu yılın 7 ayında da 200 milyon dolar olmak kaydıyla toplam 513 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın 480 milyon doları direkt Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. Dolayısıyla potansiyeli itibarıyla kuzey ve güney Amerika bizler için çok önemli bir pazar. Bu vesileyle Türk mücevhercileri olarak Miami'de ABD, Meksika, Panama ve Güney Amerika'dan 150'ye yakın marka ile bir araya geldik. Toplam dört gün boyunca süren ikili görüşmeler gösterdi ki Kuzey Amerika'ya 1 yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz” dedi.

“Miami'den sonra hedef Hong Kong ve Dubai”

Miami'nin ardından yılın son çeyreğinde Orta Asya ülkelerindeki alıcılarla bir araya gelmek amacıyla Hong Kong'a gideceklerini belirten Kamar, “8-12 Ekim tarihleri arasında ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek 500'e yakın mücevherle ilgili ismi ağırlayacak olan 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı'na ev sahipliği yapacağız. Eş zamanlı olarak da 10-13 Ekim tarihleri arasında 49. İstanbul Mücevher Fuarı'nın kapılarını açacağız. Sonrasında da Orta Doğulu ve Afrikalı mücevhercilerle bir araya gelmek adına Dubai'de olacağız” diye konuştu.