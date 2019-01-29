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Muğdat Çelik ilk golünü attı

Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini Boluspor karşısında yaşadı.


Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan olan Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü kaydetti. Muğdat, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçının 33. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında sağ taraftan ceza sahası içine girer girmez çapraz yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda 4 müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini Türk Telekom Stadyumu'nda yaşadı.

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