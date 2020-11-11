Müge Anlı, cinayet itirafını canlı yayında açıkladı

Müge Anlı'ya çıkıp ablası ile eniştesini arayan adamın katil olduğu ortaya çıktı.

Ayfonkarahisar'da 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan 64 yaşındaki Z. U. ve 66 yaşındaki C.U., her yerde aranıyordu. Çocukları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına çıkarak bilgi ve görgü şahidi aramıştı. Çiftin kızı H. K., Müge Anlı'ya, “Dayım B., mal kavgası yüzünden annemle babamı tehdit ediyor. Ondan şüphe ediyorum” demişti. Bunun üzerine Z. U'nun ağabeyi B. A., canlı yayına gelerek, “Bana iftira atıyorlar. Ben de ablamı arıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Dünkü yayınında izleyicilerine seslenen ve bölgedeki kuyulara dikkat çeken Müge Anlı, şüpheli bir şey görenlerin ihbarda bulunmasını istedi. Bu çağrının hemen ardından gelen bir ihbarla Uysal çifti, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki kullanılmayan bir su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen B. A'nın JASAT ekiplerine ifade veren eşi N. A., “Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar” itirafını yaptı.