Müge Anlı, ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Ramazan ayında İstanbul Kuştepe'de yaşayan 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte yola çıkan Müge Anlı ekipleri, İstanbul Şişli'ye bağlı Kuştepe'de ihtiyaç sahibi Roman vatandaşlara, 500 Ramazan kolisi dağıttı. Ramazan sofralarına uzanacak gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşırken mahalle sakinleri mutluluklarını davullu zurnalı göbek atarak paylaştı.

Eğlenceli halleri yüzleri güldürdü

Adeta bayram havasının estiği mahallede genci yaşlısı davul zurna eşliğinde oynayarak eğlenceli halleri ile yüzleri güldürdü. Müge Anlı'nın sosyal sorumluluk projelerinden olan Okuma Yazma Seferberliği'ni de hatırlatan mahalle sakinleri, teşekkürlerini sundu.

“Herkes hayal eder müge abla yaşatır”

Eğlenceli diyalogların da yaşandığı o anlarda, mahalle sakinlerinden biri, “Herkes hayal eder Müge abla yaşatır” derken, yaşlı bir kadın ise, “Sen sarı papatyasın kurban olayım sana yavrum” sözleriyle Müge Anlı'ya olan sevgisini dile getirdi.