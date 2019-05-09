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Müge Anlı Kızılay ile birlikte aşevi kampanyası başlattı

Bu Ramazan ayında geçen yıllarda olduğu gibi Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, aşevi kampanyası başlattı.

Kampanyaya kısa süre içerisinde 100 binlerde SMS atıldığı belirtildi.



Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı konuk etti. Kızılay ile el ele veren Müge Anlı, yardım seferberliği başlattı. Yardım kapsamında Erzurum ve Gaziantep'te yapılacak ve her iki ilde de Müge Anlı ve Dostları Aşevi kurulacak.


Yapılan bilgilendirmede; kısa süre içinde 100 binlerce kısa mesaj atıldı. Kurulacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi, ihtiyaç sahiplerine her gün 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunacak.

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