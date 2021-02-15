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Müge Anlı, sıcak gelişmeyi canlı yayında açıkladı

Şüpheli bir şekilde ölen İkranur, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

14 yaşındaki amcası sorgusunda cinayeti itiraf etti.


Giresun'da 27 Haziran 2020 günü kayıplara karışan ve 68 saat sonra evine 7 kilometre ileride dere yatağından ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.


Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Anlı; “Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi'nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur'u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti” açıklamasında bulundu.

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