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Müge Anlı stüdyosu kayıp yakınlarıyla doldu taştı

Kayıp aileleri Müge Anlı’nın yayın yaptığı stüdyoya akın etti.

Kayıp aileleri Müge Anlı'nın yayın yaptığı stüdyoya akın etti.


Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, bir yılın ardından 21 Haziran Cuma günü sezon finali ile kısa bir tatile çıkacağını açıklamıştı. Anlı, son yayın haftasını kayıp ailelerine ayırarak onların seslerini duyurmaya çalıştı. Aileler, kayıp olan yakınlarının fotoğraflarıyla birlikte Müge Anlı'nın stüdyosunu doldurdu.


5 kayıp bulundu


Anlı, tüm kayıp yakınlarıyla ayrı ayrı ilgilenerek hepsini bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı. Anlı, çalışmalar sonucu bir gün içinde 5 kayıp birden buldu.

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