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Müge Anlı'da 118'inci cinayet, canlı yayında itiraf edildi

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, bir TV kanalında yayınlanan programında bir cinayeti daha itiraf ettirdi.

Anlı bu itirafla toplamda bugüne kadar programında, 118'inci cinayeti aydınlatmış oldu.



Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, bir cinayet itirafı daha geldi. Nevşehir'de babasıyla birlikte yaşayan 34 yaşındaki E.K., 15 aydır kayıptı. Annesi Ş. K. ve kız kardeşi E.A., Müge Anlı'ya başvurarak genç adamın bulunmasını istedi.



Anne Ş.K., “Eşim A.K.'nin oğluma bir şey yaptığını düşünüyorum” diyerek şüphelerini dile getirdi. Bunun üzerine stüdyosunda baba A.K.'yi ağırlayan Müge Anlı, 60 yaşındaki adama hakkındaki iddiaları sordu. Baba, tüm iddiaları yalanlasa da Müge Anlı, kayıp E.K. ile ilgili somut delilleri karşısına çıkardı. Bunun üzerine baba A.K. cinayeti itiraf etti.



Program ekibinden verilen bilgiye göre, bu gelişme Müge Anlı programında canlı yayında 118'inci cinayet itirafı olarak kayıtlara geçti.

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