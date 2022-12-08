Müge Anlı'da gündeme gelen sahte hoca tutuklandı

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'da gazetelerin bahis ekini cips paketine sarıp muska diyerek insanları kandırdığını ekrana getirilen 70 yaşındaki K.K., ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Islahiye'de, 18 yaşındaki kızının, 70 yaşındaki, evli ve 6 çocuk babası sözde hoca olarak tanınan K.K. tarafından kaçırılıp 1 aydır alıkonulduğunu söyleyen M.A. , Müge Anlı'nın programına başvurdu. K.K.'nin insanları büyü ve muska yaptığını söyleyerek dolandırdığını ileri süren baba M.A., bahsi geçen ismin kızını ve karısını da aynı yolla kandırdığını iddia etti.

Cips paketli muska yöntemi

Anlı, K.K.'nin büyü bozmak için cips paketine sardığı bir gazetenin bahis ekine yaptığı muskalardan birini canlı yayında açarak, 70 yaşındaki üfürükçünün dini duygularını istismar ettiği insanları nasıl kandırdığını gözler önüne serdi.

yayından aktarılanlara göre iddiaların odağındaki K.K., ne genç kızı kaçırıp alıkoyduğunu ne de insanları büyü yaparak kandırdığını kabul etti. İnsanlara şifa dağıtmak için büyü yaptığını söyleyen Kurnaz, “Ben 10 yıldır erkek değilim. O kızı kaçırmadım sadece yardım ettim. Büyü ile birçok insanı iyileştirdim. Gözlerim görmediği için bir senedir büyü yapmıyorum. Kimseyi kandırmadım” dedi.

Canlı yayın ihbar kabul edildi

K.K.'nin, canlı yayındaki ifadeleri üzerine Müge Anlı'nın programı ihbar kabul edildi. Gaziantep Islahiye Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla harekete geçen, Gaziantep Islahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; K.K.'nin ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Gaziantep İslahiye Adalet Sarayı'nda önce savcı ardından hakim karşısına çıkan K.K., ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.