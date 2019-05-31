Müge Anlı'ya Kızılay'dan Platin Madalya

Geçtiğimiz Ramazan Ayında Kızılay ile el ele vererek Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası düzenleyen Müge Anlı, Kızılay tarafından en prestijli ödül olarak kabul edilen ‘Platin Madalya'ya layık görüldü.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, gündem oluşturan kayıp-cinayet vakalarının yanı sıra yardım kampanyaları ile de adından söz ettiriyor. Geleneksel olarak her yıl Ramazan Ayı'nda Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, ihtiyaç sahipleri için tüm imkânları seferber ediyor.

Müge Anlı, geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda “Arakan için iyilikte yarışalım” mesajıyla düzenlenen yardım kampanyasında, en kısa sürede en yüksek bağış miktarını toplamıştı. Toplanan bağışlarla Arakanlı Müslümanlar için 492 konut inşa edildi. Ülkelerindeki katliamdan kurtulan Müslümanlar için Bangladeş'te kurulan mahalleye Müge Anlı ve Dostları Mahallesi adı verildi. Müge Anlı'nın kendi rekorunu kırdığı bu dev bağış kampanyası nedeniyle Kızılay tarafından en yüksek ödül olan “Platin Madalya”ya layık görüldü.

Müge Anlı, “Platin Madalya” ödülünü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden canlı yayında aldı. Anlı, ödülünü alırken; “Bu ödülü, kampanyamıza destek veren hayırsever izleyicilerimizin adına alıyorum” dedi.

Öte yandan, yayında verilen bilgilere göre, bu Razaman Ayı'nda da Kızılay'ın yardım kampanyasına destek veren Müge Anlı, izleyicisiyle birlikte 6 milyon lira bağış topladı. İhtiyaç sahiplerine 3 öğün, 4 çeşit yemek hizmeti sağlayan 6 aşevi kurulacak.