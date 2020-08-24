Müge Anlı'ya Kızılay'ın en prestijli ödülü: 'Platin Madalya'

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay'a verdiği destekle 12 aşevi yapımı için rekor bağış topladı. Bu topladığı rekor bağışla Anlı, Kızılay'ın en prestijli ödülü olan 'Platin Madalya' ile onurlandırıldı. Ödülünü ise 13'üncü sezonunu açtığı yeni stüdyosunda, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

''İyilikte yarışalım'' sloganıyla yola çıkan ve her fırsatta sosyal sorumluluk projeleriyle hayatlara iyilikle dokunan Müge Anlı, bugün 13'üncü sezonu ile izleyenlerini yeni stüdyosunda ağırladı. Kısacık bir aranın ardından ekranlara geri dönen Anlı, Türk Kızılay'ı tarafından en prestijli ödül olan 'Platin Madalya'ya layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, Müge Anlı, bugüne kadar Kızılay'a verdiği destekle 6 ayrı bağış kampanyası yaptı ve toplamda 14 milyon 96 bin Türk Lirası gibi rekor bir bağış topladı. Daha önce iki kez 'Platin Madalya'yı alan Anlı, izleyicileriyle birlikte Kızılay'a 12 aşevi bağışlayarak üçüncü kez 'Platin Madalya'ya ile onurlandırıldı. Anlı ödülünü, yeni stüdyosuna konuk olan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

Müge Anlı, bağış kampanyasına destek veren izleyicilerine teşekkür ederek, ''Bu onur hepimizin'' dedi.