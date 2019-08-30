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Müge Anlı'ya 'Yılın En İyi Reality Haber Programı' ödülü

Pazartesi günü 12’nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek olan Müge Anlı, Yılın En İyi Reality Haber Programı” ödülüne layık görüldü.

Pazartesi günü 12'nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek olan Müge Anlı, Yılın En İyi Reality Haber Programı” ödülüne layık görüldü. Anlı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde 'Yılın En İyi Reality Haber Programı' ödülüne layık görüldü. Anlı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.


Pazartesi günü 12 sezonuyla seyirci karşısına çıkacak Müge Anlı; geride kalan sezonlarda, 100'lerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, 1000'lerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

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