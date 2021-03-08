Müge Anlı'yı arayıp cesedin yerini söyledi

Beş aydır kayıp olarak aranan Mervenur Polat'ın öldüğü ortaya çıktı!

Antalya'da 19 Ekim 2020 günü kayıplara karışan 20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat'ı arayan ablaları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. Genç kızın o gün gittiği evin sahibi ve baş şüpheli C.A., Müge Anlı'yı arayarak; “O gece ben uyudum. Sabah uyandığımda Mervenur ölmüştü. Onu naylona sarıp tuttuğum kuryeye verdim. Babamın evine gönderdim. Orada çatı katında sakladım” dedi. Cinayet işlediğini kabul etmeyen C.A., Antalya Emniyeti tarafından yakalandı.

Öte yandan kaybolduğu gece C.A.'nın evine giden ve Mervenur Polat'ı en son gören kişi olan G. H.da Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı.