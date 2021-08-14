Muğlalı arıcılara bal alım desteği

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören yöre arıcılara bal alım desteği geldi.

Yangın felaketinden etkilenen Muğlalı arıcıların ballarını peşin ödeme yoluyla satın alacağını açıklayan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, arıcıların genel ihtiyaçları için de ayrıca destek sağladıklarının bilgisini verdi. Tüm ülkeye ve sektöre geçmiş olsun dileklerini ileten Altıparmak, “İlk günden itibaren bölgedeki durumu yakından takip ettik. Desteğimizi bölgede bizzat sağladık. Afetten zarar gören Muğlalı arıcılarımız için kademeli destek planı hazırladık. Öncelikle gönüllü ekiplerimiz ile temel yardım malzemeleri kapsamında yerinde destek sağladık. Ayrıca ziyaret ettiğimiz köylerde zarar gören yöre arıcılarımızın ihtiyaçlarını belirledik, ardından maddi destek paketimizi devreye aldık. Bu doğrultuda arıcılarımızdan sağımını yaylada yaptıkları balları peşin ödeme yoluyla satın alma kararı aldık. Bununla birlikte arıcılarımızın genel ihtiyaçları için de destek planımızı hayata geçirdik. Bu sayede, bu zor dönemde arıcılarımızı mali açıdan bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyoruz. Arıcılık mesleğinin ve arı ürünlerinin sürdürülebilirliği için her zaman arıcılarımızın yanında olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da Muğla'nın ormanlarında arılar uçacak, arıcılarımız ballarını sağacak. Bu zor dönemi el ele vererek, hep birlikte atlatacağız” dedi.