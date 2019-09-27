Muhafazakar moda sektöründeki potansiyeli fırsata çevirdi

Muhafazakar moda sektöründeki potansiyeli fırsata çeviren Uğur Çalıkoğlu, dört sene önce kurduğu Pazarium.com ile sektörde önemli işler yapmaya başladı. Çalıkoğlu, "2015 yılında kurduğumuz satış platformumuz her geçen yıl yükseliyor. 500 bin aktif üyeye sahip platformumuzun yıllık ortalama satış adedi 4 milyon civarında. Geçen yıl 20 milyon TL ciroya ulaştık. Bu sene 50 milyon lira ciro hedefliyoruz. Yurtdışında yeni projelerle bu satışı arttırmayı hedefliyoruz. Ortadoğu ve Avrupa'da toplam 7 ülkeye de ihracatımız var. Şu anda ihracatın payı yüzde 10. Önümüzdeki üç yılda bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Hedef 7 milyon satış

Sosyal medya ve internet reklamları yoluyla müşteri sayısını hızla artırdıklarına değinen Uğur Çalıkoğlu, "Ürünlerimizin yüzde 40'nı kendimiz üretiyoruz. Geri kalanını da yine Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerden satın alıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Suudi Arabistan olarak sıralanıyor. Yeni yılda yurtiçi ve yurt dışı satış hedefimiz 7 milyon civarında. Önümüzdeki dönemde satışlarımızın yüzde 50'sinin yurtdışından gelmesini arzu ediyoruz. Hedef pazarlarımızda Ortadoğu ve Avrupa yer alırken gelecek 5 yılda 10 ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.