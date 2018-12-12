Teşkilatlanma sürecine ‘' Dört Yapraklı Yonca Değişim'' süreci adı verildi.

Muhafazakar Yükseliş Parti ülke genelinde yeniden teşkilatlanıyor. Bu sürece "Dört yapraklı yonca değişimi" adı verilirken, konu ile ilgili konuşan MYP Teşkilat Başkanı Hüseyin Kurdoğlu, "Türkiye yeni yılda ‘'Dört Yapraklı Yonca'' bulmak zorunda. 2019 yılını parti olarak Dört Yaprak Yonca yılı ilan ediyoruz. Cennet bitkisi olarak bilinen ve bulunduğunda şans getirdiğine inanılan dört yapraklı yonca bulunduğu yerde uğursuzlukları def ediyor.

Ülkenin her bir yanından köyler dahil hareketimize yoğun bir katılım var. Milletimiz değişim istiyor. Biz de an itibari ile parti olarak Türkiye genelinde ‘'Dört Yapraklı Yonca Değişim'' hareketini başlatmış bulunuyoruz.

Bütün il ve ilçelerde yeniden teşkilatlanmak sureti ile ‘' Dört yaprak Yonca Hareketini'' başlatıyoruz. Parti logosunda Hilal içinde Dört yapraklı yonca yer alıyor. ülke genelinde ilçe ve il kongrelerimizi yaparak Sayın Liderimiz Ahmet Reyiz Yılmaz'ı aktif olarak sahaya indireceğiz. 2019 yılı yeni nesil siyasilerin yılı olacaktır. Türkiye yenilenmek zorundadır. Yeni bir lider ve yeni kadrolar kaçınılmazdır" dedi.

Parti logosunu da tanıtan MYP Teşkilat Başkanı Hüseyin Kurdoğlu,"Bizim şans getirdiğine inandığımız ve her bir yaprağı bir anlam taşıyan dört yapraklı yoncayı bulmaktan başka çaremiz yok. Millet olarak üstümüzde ki uğursuzluğu şans getirdiğine inanılan ve her bir yaprağı inanç, umut, aşk ile zenginlik anlamları taşıyan cennet bitkisi dört yapraklı yoncayı bulmaya ihtiyacımız var.İlçe Kongrelerimiz tamamlandı sırada il kongrelerimiz var

Ülke genelinde kurulan teşkilatlarımızın her biri inanılmaz bir hızla ilçe kongrelerini yapmaktadırlar. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren il kongrelerimiz yapılacak. Bir çok il kongremize sayın liderimiz davet edilecek inşallah. İl kongrelerimizin de çok kısa sürede yapılarak büyük kongremizi büyük bir katılımla gerçekleştireceğiz. Sayın liderimize söz verdik. 1150 ilçe 81 il tamamı teşkilatlanıp kongrelerini yaprak Büyük Kongreye hazırlanacağız" dedi.

Ülke genelinde bu kapsamda bir teşkilatlanmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Kurdoğlu, "Bütün ülke genelinde hedefi inancını tazelemek zenginliğini artırmak umudunu yaşatmak ve sevgiyi aşkı yakalamak gerekiyor. Yeni nesiller eski nesil siyasilerle idare edilemez. Kimse oturduğu makamı sonsuza kadar sahiplenmeye çalışmasın.Doğanın kuralına ters ilerlemek her zaman hüsran olmuştur.Biz ideolojisi ve doktrini olan bir hareketiz" diye konuştu.