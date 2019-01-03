Muhafazakar Yükseliş Partisi güçlü teşkilatlanıyor

Konu ile ilgili konuşan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz; "Tamamen yeni kadrolar ile halkımızı yeni bir siyasi yapılanmaya hazırlayacağız "dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin güçlü bir teşkilatlanma ile çalışmalarının sürdüğünü söyledi. MYP Lideri Yılmaz, " MYP olarak milletimize "Büyük bir zenginlik ,Özgürlük ve Adalet'' vaadiyle büyük bir değişim vadediyoruz. Bir seçim arifesi olmasına rağmen sahada bu yeni teşkilatlanma sürecine katılımın hızı ve yüksekliği özellikle genç nesillerin bu hareketi omuzlamak için hevesle yarışıyor olması aslında halkımızın değişim arzusunu da göstermektedir. Bu nedenle kesin olarak 2019 yılı büyük bir değişim arzusunun dalga dalga ülkemizi saracağı bir yıl olacaktır. Halkımızın bu değişim arzusu siyasette olan bütün partileri tedavülden kaldıracak yöndedir. Yeni diye çıkanların da gerçek bir ilgi odağı olamadığı açık ve nettir. Bu nedenle tamamen yeni kadrolar ile halkımızı yeni bir siyasi yapılanmaya hazırlayacağız" dedi.