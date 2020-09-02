Muhammed Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da

Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti