Muhammed Serkan Gül: "Afrika'daki temiz suya hasret çocuklara 'Duyarsız Kalmayacağız'"

Afrika'da bulunan köylere temiz su ulaştırılması için çalışma başlatan Sümbül Efendi İlim Ve Hizmet Vakfı Başkanı Muhammed Serkan Gül, "Afrika'da temiz suya hasret çocuk kalmasın istiyoruz" dedi.

Araştırmacı/yazar Muhammed Serkan Gül, yazarlık ve ticari hayatının yanı sıra başkanlığını yaptığı Sümbül Efendi İlim Ve Hizmet Vakfı ile ‘Duyarsız Kalma' projesine imza attı. Projede Güney Asya'nın Bangladeş bölgesinde ve Afrika'da temiz suya hasret çocuklar için kollar sıvandı.

Her yıl 3 ile 5 milyon kolera vakası görülen, bir çok çocuğun kirli su yüzünden hayatını kaybettiği ve yine bu sudan milyonlarca kolera hastalığının görüldüğü, 45 derece sıcağın altında temiz suya hasret çocukların kilometrelerce yol almak zorunda kaldığı köylerde ‘Duyarsız Kalma' projesi başlatan Muhammed Serkan Gül, aralarında Seda Sayan, Gülben Ergen, Aslı Hünel, Zahide Yetiş gibi bir çok ünlü isminde aralarında bulunduğu Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı sayesinde bir sene içinde bin 200 köyü temiz suyu ile buluşturduklarını söyledi.