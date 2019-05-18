Muhammet Altıntaş: “Galatasaray maçı Başakşehir'e bırakmaz”

Medipol Başakşehir karşısında Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Muhammet Altıntaş, “Pazar günü sahasında oynayacağı maçı seyirci avantajıyla beraber Başakşehir'e kolay kolay bırakmazlar. Fatih Terim de bu avantajı iyi kullanacaktır” dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu Muhammet Altıntaş, yarın kazananın şampiyon olacağı Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını İHA'ya değerlendirdi. Böyle kritik karşılaşmaların kesin bir favorisinin olmadığını belirterek sözlerine başlayan Altıntaş, “Ama Başakşehir çok büyük bir avantaj kaybetti. 4-5 haftada kimsenin tahmin edemeyeceği puanlar kaybedip 8 puan öndeyken Galatasaray'ı liderlik koltuğuna oturttu. Tabii Fatih Terim'in de bunda büyük başarısı var. Ama bana göre Fatih hoca bile ummuyordu Galatasaray'ın bu kadar kısa sürede liderlik koltuğuna oturacağını. Pazar günü sahasında oynayacağı maçı seyirci avantajıyla beraber Başakşehir'e kolay kolay bırakmazlar. Fatih Terim de bu avantajı iyi kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Muhammet Altıntaş, mücadelenin çok gollü geçeceğine inandığını dile getirerek, “Bu maç çok gollü olacak. Belki Galatasaray'a beraberlik yarar ama beraberlik için oynarlarsa Başakşehir'e çok pozisyon verir ve bunu iyi kullanırlar” şeklinde konuştu.