Muhammet Görken Turnuvası'nda ilk gün sona erdi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde; Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken adına düzenlenen turnuvanın ilk günü sona erdi.

Karşılaşmalar öncesinde her iki takımın oyuncuları, teknik ekipleri ve müsabakada görevli hakemler ile gözlemcileri Muhammet Görken ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılaşma öncesinde ayrıca; Muhammet Görken'in kızı Lara Görken; turnuvada yer alan takımların kaptanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde:

VakıfBank - Nilüfer Bld.: 3-0 (26-24, 25-23, 28-26)

Galatasaray HDI Sigorta - Bolu Bld.: 3-1 (25-23, 25-17, 20-25, 25-21)