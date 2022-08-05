Muharrem ayı başladı, aşurelik malzemelere ilgi arttı

Bu yıl 8 Ağustos'a denk gelen Aşure Günü öncesinde, e-ticaret markası Hepsiburada'da aşurelik malzemelere talep arttı. Aşure tenceresi, kapları ve aşureye lezzetini veren kuru gıda ve bakliyatlara talep katlandı.

E-ticaret markası Hepsiburada'nın açıklamasına göre, aşure yapımında kullanılan malzeme ve gıdalara yönelik talepte artış yaşanıyor. Aşure için gerekli malzemeleri e-ticaret markasından tamamlamayı tercih edenlerin en çok ilgi gösterdikleri ürünse, bir önceki aya oranla satışı yüzde 56 artan aşurelik tencereler. Aşure pişirmek için gerekli derinliğe sahip çelik tencereleri, geçtiğimiz aya oranla talepleri yüzde 36 artan aşurelik kaplar ve yüzde 35 artan kuru gıda ve bakliyatlar izliyor.

Sarı üzüm, gün kurusu ve kuru incir zirvede

E-ticaret markasının paylaştığı bilgilere göre, aşureye lezzetini veren kuru gıda ve bakliyatlar arasında ise en yoğun talep gören ürünler pirinç, bulgur ve nohut olarak sıralandı. Aşurenin olmazsa olmazlarından sarı üzüm, gün kurusu ve kuru incir gibi kurutulmuş meyveler de e- ticaret markasının müşterileri tarafından en çok sipariş edilen ürünler arasında yer aldı. Aşurenin lezzetine lezzet katan ve süsleme için eklenen kuru yemişlerde ise zirvedeki fındığı ceviz, badem ve susam takip ediyor.

Chia tohumu ve Hindistan cevizi de revaçta

Hepsiburada'nın paylaştığı bilgilerde dikkat çeken diğer ürünler chia tohumu ve Hindistan cevizi oldu. Siparişlere göre, aşurelerine daha da sağlıklı ve doğal bir dokunuş eklemek isteyenler, süsleme için kullanılan geleneksel kuru yemişler olan fındık, ceviz ve susamın haricinde, Hindistan cevizi, yulaf, hurma, chia gibi ürünlere de büyük ilgi gösteriyorlar.