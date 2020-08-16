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Muhtardan Joe Biden'e tepki: “Sen beni deviremezsin”

Amerika’da bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olması beklenen Joe Biden’ın, Türkiye’yle ilgili yaptığı yorumlara, Silivri Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Amerika'da bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Joe Biden'ın, Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumlara, Silivri Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.


Amerika'da bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri yapılacak. Seçimde Demokrat Parti'nin adayı olması beklenen Joe Biden'ın, Türkiye'yle ilgili yaptığı yorumlara Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Muhtar Eren, “ABD başkan adayı #joebiden Sen kim Türkiye Cumhuriyeti Reis'ini devirmek kim. Sen Fenerköy'de beni deviremezsin” dedi.

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