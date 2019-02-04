Muhtarlar Derneği Yeni Mekânına Kavuştu

Beykoz Belediye Meclisi Şubat Ayı'nın ilk meclis toplantısı öncesinde, muhtarlar için yeni meclis binasında tahsis edilen 'Muhtarlar Derneği'nin açılışı yapıldı.

Beykoz Belediye Meclisi Şubat Ayı'nın ilk meclis toplantısı öncesinde, muhtarlar için yeni meclis binasında tahsis edilen 'Muhtarlar Derneği'nin açılışı gerçekleştirdili. Kokteylle başlayan açılış töreninde Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarların katılımıyla hep birlikte kurdele kesildi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “Muhtarlarımız yerel idare ve demokrasinin en temel unsurudur. 1994 yılında belediye başkanıyken, belediye binası içinde muhtarlarımıza bir mekân vermiştik. Türkiye'de muhtarlara yer tahsis eden ilk belediye olduk. Bugün de yer seçimini kendilerine bıraktık. Demokratik olarak sunduğumuz iki mekândan birini tercih ettiler. 45 muhtarımız burada. İnşallah ilçemize faydalı çalışmalar yapacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüsnü Hüseyin Kolcu ise "Belediye Başkanımız muhtarlarımıza yakışan güzel bir mekânı bize tahsis etti, kendisine çok teşekkür ediyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in başkanlığında Şubat ayının ilk olağan toplantısını yapıldı. Açılış ve yoklama sonrasında 11 Ocak tarihli tutanak oylanarak oy birliğiyle kabul edildi ve gündem maddeleri görüşüldü.

Teklifler;

1-Bosna Hersek'te bulunan Öğrenci Merkezi ve Yurduna Maddi Destek Talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğünün teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

2-Görele Mahallesi'nde bulunan isimsiz yola sokak ismi verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu'na havale edildi.

3-Alibahadır C Tipi Mesire Alanı ve içerisindeki tesisler ile ilgili Okçular Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Beykoz Belediye Başkanlığı arasında Ortak Hizmet İşbirliği Protokolü düzenlenmesi hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk Komisyonu'na havale edildi.

4-Beykoz İlçesi, Çubuklu Mahallesi 811 ada 4 parselin Beykoz Belediyesine devri hakkındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi ise oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grubu meclis üyesi Engin Yıldız, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün önemine ve kanser tarama faaliyetlerinin önemine değindi.

CHP Grubu meclis üyelerinden Cavit Gül, muhtarların yeni açılan odaları için hayırlı olsun dileğinde bulundu. CHP Meclis Üyesi Gülay Demirel ise 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla söz alarak, erken tanı için yerel yönetimlere düşen görev ve tarama çalışmalarına dikkat çekti, ayrıca Kavacıkspor ve Çavuşbaşıspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Bir sonraki meclis toplantısı 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.