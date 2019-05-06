Muhtarlar Toplantısı'nın 121'incisi Başkan Yüksel'in katılımıyla gerçekleşti

Kartal Belediyesi tarafından 10 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 121'incisi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Yüksel, Kartal'da bulunan mahallelerin sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi.

Mayıs ayı oturumunun açılışında söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasına seçimi kazanan muhtarları tebrik ederek başladı. Yüksel, “Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. En büyük arzum; önümüzdeki 5 yılda uyum içerisinde kentimize hizmet etmektir. Muhtarlarımız, benim için kıymetlidir. Mahallerdeki eksiklikleri ve yapılacak işleri birlikte konuşmak Kartal'a değer katar, bu noktada her birinizin fikirlerini ve katkılarını önemsiyorum" diye konuştu.

Kartal'a hizmet ederken planlı hareket edeceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Sorunları, planlı bir şekilde zamana yayarak hareket edersek, çözümler noktasında sonuca ulaşacağımıza ve Kartal'a artı değer katacağımıza eminim. Bu anlamda bizler hazırız. Bu süreçte sizleri de yanımızda görmek her anlamda bizleri memnun edecek” dedi.

Muhtarların fikirlerini önemsediğini vurgulayan Yüksel, “Sizlerle yaptığımız her sohbet kayıt altına alınıp, ilgili müdürlüklere iletiliyor. Daha sonraki aşamada söz konusu müdürlükler tarafından sonuçlandırılıyor. Bu anlamda üzerine kata kata ilerleyeceğiz ve mahallemizdeki, ilçemizdeki iyileşmeler eminim ki hepimize mutluluk verecek” şeklinde konuştu.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardımların arttırılacağını anlatan Başkan Gökhan Yüksel, “Ramazan ayı dolayısıyla hem iftarlarımız olacak hem de mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapma gayretimiz olacak. Her biriniz mahallenizdeki durumu iyi olmayan aileleri tespit ederek bize bildirebilirsiniz” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının sonunda muhtarlara, tek tek Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Adem Uçar, Mustafa Oktay Aksu, İmam Aydın ve Hüseyin Tozkoparan'ı takdim etti. Ardından Kartal'daki 20 mahalleden toplantıya katılan muhtarlar da söz alarak kendilerini tanıtıp Başkan Yüksel'i tebrik ettiler. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.