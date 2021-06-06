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Muhtarlık seçimlerinde sandıklar kapandı, oy sayımlarına başlandı

İstanbul’da 14 mahallede düzenlenen muhtarlık seçimlerinde saat 17.

İstanbul'da 14 mahallede düzenlenen muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımlarının ardından mahallelere seçilen yeni muhtarlar belli olacak.


İstanbul'un 14 mahallesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde, saat 17.00 itibariyle sandıkların kapatılmasıyla birlikte oy verme işlemi sona erdi. 6 bin 300 kişinin oy kullandığı Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Vatan İlköğretim Okulu'nda oylar sayılmaya başlandı. 3 adayın yarıştığı Silahtar Ağa Mahallesi'nde ise 11 bin seçmen sandık başına gitti. Pandemi kurallarına dikkat edilen okulda olası olaylara karşı polis de önlem aldı. Oy sayımının bitmesinin ardından yeni muhtarlar belirlenmiş olacak.

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