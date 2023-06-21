Muhtemel İstanbul Depremi'nde Büyükçekmece Barajı büyük risk altında

Büyükçekmece'de 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile denizi arasındaki Büyükçekmece Barajı'nın suyu tutan ve dolgu olarak yapılan gövdesi muhtemel büyük İstanbul Depremi'nde uzmanlara göre risk altında. Konuyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilgili raporların sunulduğunu ifade ederek, “20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atar süpürür” dedi.

Kahramanmaraş Merkezli 2 büyük depremin ardından gündeme yeniden muhtemel büyük İstanbul depremi geldi. Büyük İstanbul depremi ile ilgili birçok senaryodan bahsedilirken barajların depreme dayanıklılığı da bir kez daha konuşuldu. Birçok uzman tarafından 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile Deniz arasında bulunan Büyükçekmece Barajı'nın da risk altında olduğu söylenildi. Gövde sistemi ile suların tutulduğu dolgu alanın da yeniden elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuyla ilgili açıklamalar da bulunarak 2 yıl önce söz konusu alanla ilgili raporlar hazırlandığını ve ilgili yerlere verildiğini çalışmaların ise ihale sürecinde olduğunu öğrendiklerini belirtti.

"Barajı'nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapıldı"

Büyükçekmece Gölü'nün ve barajının öneminden bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Baraj olduktan sonra baraj ile birlikte tehditlerimizde oluşmuştur. Bu da 7.5, 8 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kalındığı taktir de risk oluşturur. İlk defa Türkiye'de bir barajda bu tip gövde, dolgu şeddeli bir baraj yapılmıştı. Üstünde bulunduğumu suyu tutan bu gövde dolgu olarak yapılmıştır. Bu nedenle İstanbul'da depreme karşı yapılmakta olan çalışmalara ilave olarak Büyükçekmece Barajı'nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapılmış, jeo teknik raporlar hazırlanmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü, Müdürlüğüne bunlar gönderilmiştir” dedi.

"Baraj deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte"

Depremle birlikte riskin her zaman olacağını da ifade eden Başkan Akgün, “Depremin büyüklüğünü bilemediğimiz için her zaman için risk vardır. Biz 11 Şubat 2021'de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz. Büyük bir depremde bu gövde de bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atarak süpürür. Birçok çalışmalar yapıldı bize gövdenin deniz tarafında yapılan kazık sistemi ile ilgili iyileştirilme hakkında bilgiler verildi ve ihale aşamasına gelindiği bildirildi. Şu anda henüz bir çalışma başlamadı. Allah korusun büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.