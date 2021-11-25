‘Muhteşem Cuma' indirimleri başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ‘Muhteşem Cuma' dönemi yaşanıyor. DeFacto, yüzde 50'ye varan indirimleriyle tüketicilere alışveriş imkanı sunuyor.

DeFacto, tüm dünyada Kasım ayının son cuma günü gerçekleştirilen büyük indirim etkinliği ‘Muhteşem Cuma'yı mağaza ve online satış kanallarına taşıyarak, müşterilerine yüzde 50'ye varan indirim imkanları sunuyor. Kış sezonunun en moda ürünü trikolar, sezonu sıcak geçirmeye yardımcı kazak, hırka ve kabanlar, birbirinden şık tamamlayıcı aksesuar çanta, takı ve şallar tüketicilere sunuluyor.

‘Muhteşem Cuma'ya özel indirimli ürünlere DeFacto'nun e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.