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Muhteşem Üçlü'nün çekimleri Midyat'ta başladı

Yapımcılığını Ömer Kaya’nın üstlendiği ve yönetmenliğini Mahmut Kaptan’ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin çekimleri Mardin’de başladı.

Yapımcılığını Ömer Kaya'nın üstlendiği ve yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin çekimleri Mardin'de başladı.


Başrollerinde Kemal Uçar, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar'ın rol aldığı, oyuncu kadrosunda ise Aybike Turan, Bengi İdil Uras ve Kemal Zeydan'nın oynadığı komedi filmi Muhteşem Üçlü'nün çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde başladı. Alman devletinin Türklere uyguladığı baskıcı uygulamalarından dolayı yatırımını Türkiye'ye yapma kararı alan ve Türkiye'de ÖK Yapım şirketini kuran Ömer Kaya'nın, yapımcılığını üstlendiği 'Muhteşem Üçlü' komedi filminin senaryosunu İhsan Aydın kaleme aldı.


Yönetmen koltuğunda Mahmut Kaptan'ın oturduğu filmin, önümüzdeki aylarda vizyona gireceği öğrenildi.

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