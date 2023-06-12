İhlas Haber Ajansı

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Müjdat Gezen'in Kadıköy'deki tiyatro binası, 65 milyon liraya satılığa çıkarıldı

Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro’ binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı.

Sanatçı Müjdat Gezen, ‘Müjdat Gezen Tiyatro' binasını, iddiaya göre, ekonomik kriz nedeniyle satılığa çıkardı. Tiyatronun olduğu iş yeri 65 milyon Türk Lirasına satılığa çıkarıldı.


Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle ve tiyatroda çalışması gereken personelin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu. Tiyatronun olduğu iş merkezinin, 65 milyon Türk Lirasına bir internet sitesinde satılık ilanına konulduğu görüldü.

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