Müjgan Restoran, Pendik Kurtköy'de açıldı

Usta aşçılarıyla dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini yabancı turistlere sunan Müjgan Restoran, Pendik Kurtköy'de müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Muhteşem konsepti ve usta aşçıları ile yabancı turistlere yem yöresel yemekleri hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmayı amaç edinen restoran, Pendik Kurtköy'de müşterilerini ağırlamaya başladı. Nezih ortamında müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulduğu işletme, yemek molalarında tercih edilecek bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Açmış oldukları mekanla ilgili bilgi veren işletme sahibi Yılmaz Topkaya, "Bizim amacımız ülkemize gelen turistlere hem yöresel yemeklerimizi hem de dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini en iyi şekilde sunabilmek. Hem mekan olarak hem de hizmet veren usta aşçılarımızla ülkemizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında en iyi reklamın müşteri memnuniyeti olduğuna dikkat çeken Topkaya, "Amacımız kaliteli hizmetle reklamımızı yapabilmek. En kaliteli hizmeti en uygun şartlarda müşterimize sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz de bize memnuniyet olarak geri dönecek. Yolu Pendik'e Kurtköy'e düşen herkesi bu güzide mekanımıza bekliyorum" şeklinde konuştu.