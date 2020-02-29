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Mülteciler sınıra gitmeye devam ediyor

Mültecilerin Avrupa’ya gidişlerinin engellenmeyeceğinin duyulmasının üzerine mülteciler dün sınıra gitmeye başladı.

Mültecilerin Avrupa'ya gidişlerinin engellenmeyeceğinin duyulmasının üzerine mülteciler dün sınıra gitmeye başladı. Mültecilerin bugün de Edirne'ye gitmek üzere Vatan Caddesi'nde toplanarak otobüslere bindikleri görüldü.


Türkiye'nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından binlerce Suriyeli Avrupa'ya göç etmek için harekete geçti. Otobüslerle, minibüslerle hatta taksilerle Edirne'ye doğru yolan çıkan Suriyeliler sınırda yoğunluk oluşturdu. Mültecilerin Avrupa'ya gitmek üzere İstanbul'dan Edirne'ye yolcuğu bugün de devam ediyor. Vatan Caddesi'nde mültecilerin gruplar halinde Edirne'ye gitmek için otobüslere bindikleri görüldü. Muratpaşa Parkı'nda buluşan mülteciler gelen otobüsler ve minibüslere binerek sınıra doğru gidiyor.

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