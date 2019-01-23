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Mültecileri taşıyan minibüs TEM otoyolunda devrildi

Iraklı mültecileri taşıyan minibüs TEM otoyolu Kınalı mevkiinde kaza yaptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken 22 kişinin olay yerinden firar ettiği öğrenildi.



Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde Iraklı mülteci taşıyan minibüs yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kaza esnasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yararlanırken araç içerisinde bulunan sürücü dahil 22 kişi de olay yerinden firar etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen emniyet ve jandarma görevlileri bir süre ağaçlık alanda firar eden mültecileri aradı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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