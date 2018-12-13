Mümtaz Turhan vefatının 50'nci yılında unutulmadı

Türkiye'de deneysel psikoloji çalışmalarını başlatan, sosyal psikoloji alanında çalışmalar yapmış ve bilim camiasına çeşitli katkılar sağlayan sosyal psikolog ve akademisyen Prof. Dr. Mümtaz Turhan için İstanbul Aydın Üniversitesinde “Vefatının 50. Yılında Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ı Anma Günü” paneli düzenlendi.

Tek oturumda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın öğrencisi olan ve birlikte çalışmalar yaptığı Psikolog Yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ise “Mümtaz Turhan ile Anılar” adlı başlıkta konuşmacı olarak yer aldı. Panele, Mümtaz Turhan'ın yaşam hikâyesini anlatan kısa bir film ile başlanırken Mümtaz Turhan'ın kızı Fügen Turhan ise onur konuğu olarak panelde yer aldı.

“Bir toplumun geleceğini yaşattığı değerler belirler”

Mümtaz Turhan'ın öğrencisi olmasının ve daha sonrasında asistanlığını yapmasının hayatının en önemli noktası olduğunu söyleyen Psikolog Yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, “Mümtaz Turhan benim hem Türkiye'de hem de Amerika'da tanıdığım bilim insanları içerisinde en önde gelenler arasındaydı. Hayata bakış açısı, tutumu ve değerleri ile örnek aldığım bir düşünür ve bilim insanıydı. Aynı zamanda Mümtaz Turhan, bizim Anadolu kültürümüzün temel değerlerini bilimsel olarak incelemiş ve bu temel değerlerin evrensel insan değerleri olduğu ile ilgili bir görüşe varmıştı. Bu nedenle Türk bilim insanının bu değerleri koruması ve nesilden nesile aktarması gerektiğini düşünüyordu” dedi. Mümtaz Turhan'ın kendisi için zenginlik kaynağı olduğunu söylen Cüceloğlu, “Türk düşünce tarihine Mümtaz Turhan'ın en önemli katkısı, bir insanın bilim insanı olabilmesi için ‘Dürüst bir insan olması gerekir' konusunu açıkça ortaya koymasıdır. Şu anda benim de hizmet verdiğim bir görüş var o da şu; Bir bilim insanı olabilmek için her şeyden önce hakikate saygı ve hakkaniyet duygusunun olması lazım. Bir toplumun geleceğini bilgi değil, yaşattığı değerler belirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Bu bizim özrümüz aslında”

Mümtaz Turhan'ın çok özel, çok kapsamlı ve aynı zamanda çok iyi bir baba olduğunu söyleyen kızı Fügen Turhan, “Her şeyden önce hoş görülü ve açık görüşlü biriydi. Bizi büyütürken hiçbir zaman sıkmadı. Benim için en büyük özelliklerinden birisi asistanlarına, öğrencilerine, tanıdığı herkese yol gösterici olmasıydı. Bir diğer yanı ise esprili olmasıydı. Gülen, hayattan zevk alan bir adamdı” dedi.

Turhan sözlerine şöyle devam etti:

“70 sene önce yazı yazmış bir adam hala bu kadar aktüel ve herkesin referans noktası. Bu bizim özrümüz aslında. Söylediklerini zamanında yapabilmiş olsaydık, bilime önem verseydik, 150 senenin üzerine bir de 70 sene eklemiş olacaktık.”