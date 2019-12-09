Münir Erbörü'nün hat koleksiyonu sanatseverlerle buluştu

Ahşap yakma sanatçısı Münir Erbörü'nün özel koleksiyonundan oluşan hat sergisi Siyavuşpaşa Köşkü'nde açıldı.

Ahşap yakma sanatçısı Münir Erbörü'nün özel koleksiyonundan oluşan hat sergisi Bahçelievler'de açıldı. Bahçelievler Belediyesi'nin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Sabr-ı Gönül Hat ve Tezhip Sergisi" sanatseverlerle buluştu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'ndeki serginin açılışında, göreve geldikleri günden bu yana kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi. Başkan Bahadır, "Geçmişteki değerlerin, geleceğe taşınmasının en etkili yolunun, bu topraklarda yerleşmiş ve hayat bulmuş kültürel değerleri günümüzde yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetlere önem veriyoruz. Bu sergiyi tüm sanatsever komşularımızın yanı sıra, özellikle gençlerimizin görmelerini ve sanat duygularını arttırmalarını istiyoruz" dedi.

36 hat eser sergileniyor

Serginin açılışı Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, sanatçı Münir Erbörü ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar açılışını yaptıkları sergiyi gezdi, eserleri inceledi. Sergi, 22 Aralık'a kadar gezilebilecek.