Murat Aydın Beykoz'da bisikletle 25 kilometre pedal çevirip, vatandaşları ziyaret etti

Son bir yıldır makam aracı yerine mümkün olduğunca bisiklet kullanan ve bunu Beykoz'a da taşıyacağını duyuran AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu'dan bisikletine binerek Cumhuriyet köyüne kadar yaklaşık 25 kilometre boyunca pedal çevirdi. Güzergahta gördüğü esnafı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Aydın'ı gören vatandaşlar bir süre şaşkınlık yaşadı.

Her Pazar günü vatandaşlarla gerçekleştirilen etkinlikte pedal çeviren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, bu geleneği Beykoz'a taşıdı. 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını daha da hızlandıran ve tek bir gününü bile boş geçirmeyen başkan adayı Aydın, Çubuklu Dedeoğlu'nda bisiklet sporcuları ile buluştu. Buradan yola çıkan grup Acarlar Mahallesi'nden geçerek Polonezköy'e ardından da Cumhuriyet köyüne ulaştı. Yaklaşık 25 kilometre pedal çeviren Aydın ve beraberindekileri gören bazı sürücüler korna ile hem selam hem de destek verdi.

Aydın'ı bisikletli gören esnaf da şaşırdı

Aydın ve bisikletliler köye ulaşmaya çalıştıkları esnada çevrede karşılaştığı vatandaşlara da selam vermeyi ihmal etmediler. Zaman zaman mola vererek toplanan grup ardından köy yolunda bir esnafa uğradı. Gruptan bir bisikletli esnafa, başkan adayı Aydın'ın da bisikletle geldiğini söyledi. Ancak esnaf ilk başta inanmadı. Bunun üzerine bir süre sonra gelen Aydın'ı gören esnaf kadınlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnaf kadın ardından Aydın'a, “Bize destek çıkan birini arıyoruz. Kendini düşünen kişileri istemiyoruz, bize ve esnafa destek çıkacak birini istiyoruz. Çünkü biz buradan geçiniyoruz” dedi. Bunun üzerine Aydın da kadına, “Böyle yerler için belediye olarak özel yerler yapacağız. Tuvaleti, lavabosu ve satış noktası da olacak” diye yanıt verdi.

Vatandaşlardan hayır duası alan Aydın, ardından Cumhuriyet köyündeki özel mesire alanında bisikletlilerle beraber kahvaltı yaptı.