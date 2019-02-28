İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Murat Aydın Beykoz'da dernek ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’da faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, seçimlerde destek sözü istedi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçede faaliyet gösteren Ordu Mesudiye Çukuralan ve Mahmudiye Derneklerini ziyaret etti. Dernekteki vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, onlarla tokalaşarak sohbet etti. Onların sorunlarını dinleyen Başkan adayı Aydın, seçimlerde yetki verildiği taktirde sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Vatandaşlardan seçimlerde destek sözü de isteyen Aydın'a ilgi ve sevgi gösterilmesi, onların gönlünü kazandığını bir kez daha gösterdi.


Aydın buradaki temaslarının ardından derneklerden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.