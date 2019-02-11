AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da STK yöneticileriyle bir araya geldi. Aydın, “Başarı için hep birlikte olmalıyız” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçedeki temaslarını sürdürüyor. Belediye Başkan Adayı Aydın, bu bağlamda Beykoz'daki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yöneticileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Murat Aydın'ın yanı sıra, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatı Başkanı Hanefi Dilmaç ve Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ile birlikte çok sayıda STK yöneticisi de katıldı. Beykoz'un geleceği ile ilgili fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantıda konuşan Aydın, “Başarı için hep birlikte olmalıyız” dedi.

“Başarı için hep birlikte olmalıyız”

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerde Beykoz halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Murat Aydın, “Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Türkiye'nin birliğine ve dirliğine, Türkiye'deki barış ikliminin devamına, ülkemizin gelişmesine ve katkısına Beykoz özelinde destek vermek istiyoruz. Bütün tecrübemiz, deneyimimiz ve sizlerle beraber burada önemli işler yapmak istiyoruz. Sizler yanımızda değilseniz, Beykoz halkı yanımızda değilse ben başarılı olamam. Yapılabileceklere önce ben inanacağım, sizleri inandıracağım, beraber inanacağız daha sonra da diğerlerini, devletimizi inandıracağız” dedi.

Murat Aydın daha sonra, STK yöneticileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.