Murat Aydın: “Beykoz'un potansiyeli var, biz onu harekete geçireceğiz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Zerzevatçı Mahallesindeki vatandaşlarla yaptığı buluşmada, “Beykoz'un potansiyeli var, biz onu harekete geçireceğiz” dedi.

AK Parti'nin Beykoz adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Aydın bu bağlamda Zerzevatçı Mahallesi sakinleriyle buluştu, onların sorunlarını dinledi. Başkan Aydın'ın, söz alan her vatandaşın sorunlarını dikkatle dinleyip not aldığı gözlerden kaçmadı.

“Buradaki potansiyeli harekete geçirecek çalışmalar yapacağız”

Beykoz'un birçok farklı anlamda önemli kaynaklara sahip olduğunu ve bu kaynakları değerlendirmek için çalışacaklarını söyleyen Murat Aydın, “Burada ne tür potansiyeller olduğunu, zenginliği nasıl artırabileceğimizi, insanlarımızın nasıl daha zengin olabileceğini düşünüyoruz. Burada evlatlarımızın yapabileceği, para kazanabileceği, gelecekle ilgili hayallerini gerçekleştirmesine katkı verecek iş alanları oluşturmamız lazım. İstanbul'da Beykoz kadar güzel başka bir yer yok. Beykoz, doğası, tarihi güzellikleri ve insanıyla potansiyeli çok yüksek bir yer. Belediye olarak o potansiyeli harekete geçirmemiz gerekiyor. Biz bunu planlıyoruz. Sorunlarınızın giderilmesiyle ilgili çalışma sözü veriyoruz. Sorunların belki hepsini çözemeyebiliriz ama neden çözülemediği noktasında sizlere gerekçelerimizi de sunarız. Gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımızla ilgili çalışmalar yapacağız. Çocuklarımızın ev ve okul dışında vakit geçirebileceği, bilgiye ulaşabilecekleri ‘Bilgi Evleri' yapacağız. Gençlerimizin, yetişkin kardeşlerimizin bilgiye ulaşabilecekleri, 24 saat açık olan, kıraathaneler, millet kütüphaneleri yapacağız. Kadınlarımızın ve erkeklerin kültür sanat ve meslek edinme ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri, sosyalleşme imkanı bulacakları kültür merkezlerimiz olacak” şeklinde konuştu.