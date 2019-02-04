Murat Aydın: 'Beykoz'un sorunlarını biliyoruz, çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız'

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Aydın bu bağlamdaki ziyaretlerine bir yenisini ekledi. Beykoz'un Fatih ve Çengeldere Mahallelerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürolarında partililerle buluşan Başkan Aydın, yaklaşan yerel seçimin öneminden bahsetti, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Aydın, “Bu ülke üzerinde kirli hesaplar yapan düşmanlara izin vermeyeceğiz” dedi.

“Düşmanlarımıza karşı hep birlikte, güçlü olmalıyız”

Ülkedeki tüm partilerin dışarıdaki düşmanlara karşı birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Murat Aydın, “Biz ‘Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama dışımızda olan diğer parti seçmenlerinden de oy istiyoruz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinin de oyuna talibiz. Allah nasip ederse herkese hizmet edeceğiz. Beykoz'daki bu güzel iklimin, atmosferin tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyoruz. Düşmanlarımız var, onlara fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke üzerinde türlü hesaplar yapan düşmanların hesaplarını boşa çıkarmamız gerekiyor. Biz, diğer partiler bu olumsuzluğa hizmet ediyor demiyoruz, mevcut iktidarın daha güçlü bir şekilde bu koşullarda devam etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Güçlü olmamız, dağınık olmamamız gerekiyor. 31 Mart'ta yapılacak seçim bu yönü ile de çok önemlidir. İnşallah vereceğiniz destekle her şey daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

“Beykoz'un sorunlarını biliyoruz, çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız”

Beykoz'un mevcut sorunlarının çözümü için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını belirten Aydın, “Beykoz'da mülkiyet, imar, ulaşım ve istihdam ile ilgili sorunlarımız var. Biz de bu sorunları çözmek için yoğun bir gayretin içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve devletimizin desteği bizlerledir. İnşallah sizlerin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Binalı Yıldırım'ın ve bizim tecrübemizle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin de desteğiyle Beykoz'da yaşamı daha mutlu daha huzurlu kılmak, sorunları da çözmek için yoğun bir şekilde çalışacağız. Bize sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu görev bana tebliğ edildiğinde benim için büyük ve tedirginlik dolu bir sürpriz oldu. Ama o tedirginliği Beykoz'a gelince, teşkilatımızla kucaklaşınca, Beykoz halkıyla muhabbet etmeye başlayınca üzerimden attım. İnşallah, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimde bize yetki vereceksiniz biz de Beykoz'umuza hizmet edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz” dedi.

Öte yandan Murat Aydın'dan söz isteyen bir partili ise, “Geçenlerde Zeytinburnu'na gittim. Ve oradaki esnaflara sizi sordum. Bana göre bir belediye başkanını en iyi esnaflar tanır. Zeytinburnu esnafı sizin hakkınızda inanılmaz güzel şeyler söyledi. Zeytinburnu'nda verdiğiniz hizmeti buraya da taşıyacağınızı düşünerek ve buna inanarak oylarımızı size vereceğiz” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Murat Aydın'ın partililerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.