Murat Aydın: “Bireylerin değil Beykoz'un menfaati için çalışacağız”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İshaklı, Görele ve Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla yaptığı buluşmada, “Bireylerin menfaati için değil Beykoz'un yani ortalamanın menfaati için çalışacağı” dedi.

31 Mart Yerel Seçim Çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'un tüm mahallelerinde vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Aydın bu kez İshaklı, Görele ve Acarlar Mahallelerinde mahallelilerle bir araya gelerek, onların sorunları dinledi. Vatandaşlara “söz sizde” diyerek mikrofon veren Murat Aydın, sorunları tek tek not aldıktan sonra cevapladı.

“Birçok köyümüzde kent tarımını geliştirebiliriz”

Aydın İshaklı Mahallesi'ndeki buluşmasında yaptığı konuşmada, “Allah nasip ederse sizleri mutlu edecek adımlar atacağız. Çalışıp gönlünüzü kazanacağız. Yeni bir Beykozlu kardeşiniz olarak ömrümün kalanını Beykoz'da geçireceğim. Sizlerden de yetkili alırsak bir adım atacağız. Her köyümüzün farklı bir yönü var. Kent tarımını geliştirebiliriz. Paşabahçe ve çevresinde camla ilgili çok güzel işler yapılabilir. Birçok köyümüzde çok güzel işler yapılabilir” dedi.

“Bireylerin menfaati için değil Beykoz'un yani ortalamanın menfaati için çalışacağız”

İshaklı Mahallesi'nin ardından Görele ve Acarlar Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluşan Aydın burada ise, “Değişim ve hareket gerekiyor. İnsanımıza gönül diliyle hizmet etmek gerekiyor. O anlamda motive edip yolumuza devam edeceğiz. Motive olmayanları ve engel olanları dinlendirmeye alacağız. Acelemiz var, ömür kısa ne zaman vakit gelir bilmiyoruz. Ömrümüz olursa 5 yıl yetki alacağız ve bu süre zarfında kim bu tempoya ayak uydurabilecekse biz onlarla yürüyeceğiz. Başladık gidiyoruz, ayak uyduramayanları değiştireceğiz. Amacımız Beykoz'a ve Beykozluya hizmettir. Bireylerin menfaati için değil Beykoz'un yani ortalamanın menfaati için çalışacağız. Cennet vaat etmiyoruz, 5 yılda her şey çözülemez. O gayreti göreceksiniz, biz onu hissettireceğiz. Ben size çalışma ve birlikte olma sözü veriyorum” diye konuştu.