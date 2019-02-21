Murat Aydın: “Biz camı Paşabahçe'ye yeniden getireceğiz”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe'deki AK Nokta'da buluştuğu vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Buralarda cam ürünü satan bir yer var mı? Hiç kalmadı. 3 bin atölye vardı, şuan buradan cam gitti sadece ismi kaldı. Biz camı Paşabahçe'ye yeniden getireceğiz” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında 3'üncü kez geldiği Paşabahçe'deki AK Nokta'da vatandaşlarla buluşan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tokalaşarak sohbet ettiği vatandaşlara lokum dağıttı ardından da boyunlarına atkı bağladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Aydın, çocuklara ve bebeklere olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Burada vatandaşlara seslenen Başkan adayı Aydın, “Bu kardeşiniz Murat Aydın, sizlerin desteğiyle size hizmet edecek. Beykoz'da yaşamı çok daha mutlu ve güzel hale getirmek için çalışmak olacak. Yaşamın her alanında olacağız, sorunlarımızı çözmekle ilgili olarak hem ben hem de arkadaşlarımız, sizlerle el birliği yaparak çalışacağız. Bir kısmını çözeceğiz ama belki de bir kısmını çözemeyeceğiz. Sorunlarımız azalsın diye elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ancak bu sizlerin desteğiyle olur, sizden destek bekliyoruz. Sizden aldığımız enerjiyle, sizlerin o güzel bakışları, oluşturduğunuz o güze atmosferle biz çalışmak motivasyonunu daha bir artıracağız ve çalışacağız” dedi.

“Biz camı Paşabahçe'ye yeniden getireceğiz”

Başkan adayı Aydın, “Bizden sonra gelecek olanlar da kalan sorunları çözecekler. Şimdi bakınız Paşabahçe'deyiz, belediyenin yapacağı bazı hizmetlerin hayata yansıması nasıl olacak? Onu bir örnekle anlatmak isterim. Cam denilince akla Şişecam gelir o da Paşabahçededir. Yani Paşabahçe dediğiniz zaman akla cam yani burası gelir. Şuraları bir dolaşalım, buralarda cam ürünü satan bir yer var mı? Hiç kalmadı. 3 bin atölye vardı, şuan buradan cam gitti sadece ismi kaldı. Biz camı Paşabahçe'ye yeniden getireceğiz. Buranın asıl sorunlarıyla ilgileneceğiz ama diğer alanlarda da büyük işler yapmamız lazım. Ben diyorum ki, Mayıs'ta başlayarak Eylül ayına kadar her hafta etkinlikler, festivaller yapacağız” şeklinde konuştu.

“CHP olmasa biz daha iyi çalışıyor olamazdık”

Murat Aydın, “CHP'de bu ülkenin partisidir. CHP olmasa biz daha iyi çalışıyor olamazdık, hani rakibin olacak ki öne geçmek için mücadele edeceksin. CHP olacak ki, biz hizmet yarışında öne geçmek için daha bir gayret sarf edelim. Tüm başkan adayları yani hepimiz hizmet için yola çıktık. Hangimiz daha iyi hizmet ederiz, onun kararını siz vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek fotoğraf çektiren Aydın ardından semtten ayrıldı.