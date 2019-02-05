Murat Aydın: "Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır"

Aydın, “Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Başkan Aydın bu kez AK Parti'nin Beykoz Yenimahalle'de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada yoldan geçen bir düğün arabasını durduran Aydın, gelin ve damada saat hediye etti. Kendisini dinlemeye gelen çok sayıda partiliye seslenen Aydın, “Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır” dedi.

“Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır”

Ülkemizin değerlerinin yaşatılabilmesinin güçlü bir devlet ve millet ile mümkün olduğunu söyleyen Aydın, “Gelecekteki nesillere, “Allah ecdadımızdan razı olsun, bize güzel bir Beykoz, güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye bırakmışlar, mekanları cennet olsun” dedirtebilirsek ne mutlu bizlere. Biz duaya, teşekküre talibiz. Bu dünyaya geldik ve gideceğiz. Tüm bunların olabilmesi, neslimizin değerleriyle barışık olarak bu topraklar üzerinde yaşaması, ay yıldızlı bayrağın gök kubbenin altında dalgalanmasıyla mümkündür. Bizim değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı ay yıldızlı bayrağımızdır. O da güçlü bir devlet, güçlü bir millet ile mümkün olur” dedi.

“Önceliğimiz ‘beka meselesi'dir, birlik ve beraberliktir”

Beykoz özelindeki projelerin hayata geçirilebilmesinde önceliğin, ülkedeki birlik ve beraberliğin sürekliliği olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Eğer ülkemizde kargaşa olsa, birlik ve beraberlik olmasa, ülkemiz şu anki Suriye gibi Venezuela gibi olsa biz bunları konuşamayız. Ülkede birlik ve beraberlik yoksa hiçbir şeyi konuşamayız. Rahat bir durumda değiliz, ülkenin etrafını, dünyada olan bitenleri hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla önceliğimiz ‘beka meselesi' dediğimiz konudur. Sonrasında buradaki sorunları çözmek, yaşam kalitesini, istihdamı, eğitimi artırmak, sokakları daha güzel bir hale getirmek, garibanın elinden tutmakla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Tüm bunları yapabilmemiz için önceliğimiz, ülkede birliğin dirliğin hakim olmasıdır” şeklinde konuştu.

Düğün arabasını durdurup damada ve geline hediye verdi

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın konuşmasının ardından sokağa indi, yoldan geçen bir düğün arabasındaki gelin ve damadı selamladı. Bunun üzerine gelin ve damat arabadan inerek Başkan Aydın'ın yanına geldi. Aydın, gelin ve damadı tebrik ederek kendilerine kol saati hediye etti, ortaya renkli görüntüler çıktı.