Murat Aydın 'Dünya Kanser Günü'nde vatandaşlara pembe kurdele taktı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Paşabahçe Meydanı'nda kurulan AK Nokta'da vatandaşlarla buluştu. Aydın, hastalıkta erken teşhisin önemini vurguladı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe Meydanı'nda kurulan AK Nokta'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Aydın, farkındalık oluşturmak için vatandaşlara pembe kurdele taktı. Aynı zamanda vatandaşlarla da sohbet eden Aydın, yoğun ilgiyle karşılaştı. İlgiyi karşılıksız bırakmayan Aydın, vatandaşlardan destek sözü istedi. Noktadaki ziyarete, Başkan Adayı Murat Aydın'ın yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer de katıldı. Vatandaşlara günün anlam ve önemine binaen de dövizler ve pembe renkli balonlar hediye edildi.

“Erken teşhisin sonrası sağlıklı yaşamdır”

AK Nokta'da kanser hastalığında erken teşhisin öneminden bahseden Murat Aydın, “Arkadaşlarımızla beraber size sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle başkanlarımızla beraber bugünle ilgili etkinlik yapıyoruz. Amacımız kanserle ilgili farkındalık oluşturmak, erken teşhis ve sonrasında sağlıklı yaşamdır. Bu vesileyle sizlerle bir araya da gelmiş olduk. Ben ilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte vatandaşların dertlerini de dinleyen Aydın, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.