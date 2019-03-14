Murat Aydın kahvehanede ıstakayı eline alıp bilardo oynadı

Tokatköy'de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ziyaretler esnasında bir kahvehaneye giren Aydın'ın, bilardo oynayanları görünce ıstakayı eline alıp topa vurması renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Tokatköy'de esnafı tek tek ziyaret etti. Semtte vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, ilk olarak bir çiğ köfteci dükkanına girdi. Burada esnafı ziyaret eden Aydın, kendisine ikram edilen çiğ köfteyi geri çevirmedi. Vatandaşların sorunlarını da dinlemeyi ihmal etmeyen Aydın, yolda gördüğü tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Buradan bir kahvehaneye giren Başkan adayı Aydın, vatandaşlarla oturup sohbet ettikten sonra onlarla ikram edilen çayı içti. Yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına her kesimden ilgi gören Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı.

Aydın ıstakayı eline alıp bilardo oynadı

Ziyaretler kapsamında başka bir kahvehaneye giren Aydın, içerideki vatandaşlarla tokalaşıp sohbet ettikten sonra bilardo oynayan vatandaşların yanına gitti. Bir süre onları izledikten sonra ıstakayı eline alan Başkan adayı Aydın, sağlam bir vuruş yaparak sayı almayı başardı. Vatandaşların, “kalın görün başkanım” esprisi üzerine içeride önce kahkahalar ardında alkışlar havada uçuştu. Çiğ köftecisinden marketine, kahvehanesinden kuaförüne, gezmedik yer bırakmayan Aydın, seçimlerde oy sözü istedi.