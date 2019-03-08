Murat Aydın, konfeksiyon atölyesini ziyaret edip dikiş dikti

Çamlıbahçe'de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın'ın semtteki bir konfeksiyon atölyesine girerek dikiş dikmesi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlara muz da dağıtan Aydın, çocukları sevip oyuncak hediye etti.

31 Mart Yerel Seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Çamlıbahçe Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, sorunlarını dinledi. Esnaflar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, vatandaşlardan seçimlerde oy istedi.

Aydın dikiş dikince renkli görüntüler oluştu

Beykoz Çamlıbahçe'ye mahalle başkanlarıyla beraber bir ziyaret yapan Aydın, ilk olarak vatandaşlara konfeksiyon atölyesi olup olmadığını sordu. Aydın'ın çağrısını duyan esnaf ardından onu atölyeye davet etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Aydın, çalışanların dikim yapmasını izledikten sonra sandalyeye oturdu. Tezgahtaki pijamalardan birini eline alan Başkan adayı Aydın, dikiş yapmaya başladı. Marifetini gösteren Aydın'ın dikiş yapması renkli görüntüler oluşturdu. Çalışanlara kolaylık dileyen Aydın, ardından atölyeden ayrıldı.

Çocukları öperek oyuncak hediye etti

Semtte ziyaretlere devam eden Başkan adayı Aydın, öğrenci servisindeki çocukları görünce aracı durdurdu. İçerideki cıvıl cıvıl çocukları gören Aydın, onları sevdikten sonra gönderdi. Yolda gördüğü tüm çocukların elini öpen Aydın, oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi. Buradan bir markete giren Aydın, manav bölümünden muz satın alarak çevredeki vatandaşlara dağıttı. Mobilyacısından tekstilcisine, kuaföründen atölyesine ziyaret etmedik yer bırakmayan Aydın, pencereden seslenen vatandaşları da dinledi.