Murat Aydın: "Metro çalışması bizim dönemimizde başlayacak"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık'ta vatandaşlarla bir araya gelerek "Ulaşımla ilgili olarak, Üsküdar'dan başlayıp Kavacık'a ve oradan Tokatköy'e uzanan metro hattı oluşturulacak. Metro çalışması bizim dönemimizde başlayacak” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Söz Sizde” buluşmaları kapsamında Kavacık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Kavacık Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Aydın, kendisi için hazırlanan döviz ve afişlere alkışla karşılık verdi, üzerinde “Hoş geldiniz, Sayın Murat Aydın” yazılı bir döviz tutan küçük çocuğun yanına eğilerek alnından öptü. Murat Aydın daha sonra salonda kendisi için ayrılan yere geçti ve mahalle sakinlerine kısa bir karşılama konuşması yaptı. Ardından sözü vatandaşlara bırakan Aydın, kendisine yöneltilen soruları büyük bir dikkatle not aldı. Beykoz'da gerçekleştirmeyi planladıkları birçok proje olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Zenginlerin fakirin halinden daha iyi anlamaları için onları bir araya getireceğiz” dedi.

“Zengin ile fakiri bir araya getirecek, onların kucaklaşmasını sağlayacağız”

Beykoz'da zengin ile fakiri bir araya getirip kucaklaşmalarını sağlayacaklarını söyleyen Başkan Aydın, “Beykozlular hep birlikte, zengini fakiri, bilim insanı emekçisi, aynı masada oturacak. Zenginimizin fakirin halinden daha iyi anlaması için onlarla bir araya gelmesi gerekir. Sosyal, ekonomik ve daha birçok alanda zenginlerimize yatırım yaptıracağız. Zenginlerimizin halkımıza sahip çıkmasıyla ilgili olarak imkanlar oluşturacağız. Zengini fakiri tanışık hale gelecek, oturup aynı masada yemek yiyecek. Biz bunları hedefliyoruz. Yetki alırsak birlikte başaracağız. Beykoz'da yaşamı daha mutlu daha huzurlu kılmak istiyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz”

Vatandaşlardan gelen sorular üzerine uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Aydın, “Gençlerimiz bağımlılık yapan madde kullanmasın, amacı ve hedefi olan bireyler haline gelsin diye birçok projeyi hayata geçirdik, test ettik, tecrübe ettik. Hap kullanan, amacı olmayan, serseri diye tabir ettiğimiz gençlerden kurduğumuz bir buz hokeyi takımı önce Türkiye'de şampiyon oldu, 4 yıldır olmaya devam ediyor ve o gençlerden kurduğumuz takım İsrail şampiyonunu Sırbistan'da yendi, diz çöktürdü. O gençler, Sırp şampiyonunu, Bulgar şampiyonunu yendi. Okul okuyan gençler bir yana, serseri diye tabir ettiğimiz gençlerin, kendilerine imkan sağlanması halinde neler yapabileceklerini hep birlikte gördük” dedi.

“Metro çalışması bizim dönemimizde başlayacak”

Öte yandan Beykoz'da ulaşım sorunu olduğunu söyleyen bir vatandaşa ise Aydın, “Ulaşımla ilgili olarak, Üsküdar'dan başlayıp Kavacık'a ve oradan Tokatköy'e uzanan metro hattı oluşturulacak. Metro çalışması bizim dönemimizde başlayacak. Dolayısıyla burada ulaşım daha kolay hale gelecek” şeklinde yanıt verdi.

Kavacık Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, Murat Aydın'ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.