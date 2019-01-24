Murat Aydın'dan Beykoz'un alışveriş sorununa ‘İstiklal Caddesi' modeli

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, partisinin Ortaçeşme ve Riva'da seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Beykoz'un alışveriş sorunu hakkında konuşan Aydın, “Beykoz'a yeni bir İstiklal Caddesi yapılabilir” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Beykoz'daki temaslarını sürdürüyor. Murat Aydın, bu kez partisinin Ortaçeşme ve Riva'da bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Beykoz'un ulaşım, istihdam ve alışveriş sorunlarına değinen Aydın, “Beykoz'a yeni bir İstiklal Caddesi yapılabilir” dedi.

Beykoz halkının sık sık dile getirdiği alışveriş sorununa değinen Başkan Aydın, “İstanbul denince insanların alışveriş yapmakla ilgili olarak gitmek istediği, dolaşmak istediği en önemli cadde, en meşhur olanı İstiklal Caddesi'dir. Biz burada AVM yapılmasına gerek kalmadan, tarihi sokak ve caddelerden bir tanesini Beykoz'un İstiklal Caddesi haline getirebiliriz. Meşhur markaları, restoranları, lokantaları, sinemacıları davet edeceğiz. Güzel bir cadde oluşturulacak, yayalaştırılacak. Boğazla kucak kucağa bir yer olacak. Orada alışverişimizi yapabileceğiz, yemeğimizi yiyebilecek, kahvemizi çayımızı içebilecek, sinemaya gidebileceğiz. Tüm bunları yeni bir binaya ihtiyaç duymadan, mevcut binaları, mevcut cadde ve sokakları elden geçirerek yapacağız. Dolayısıyla Beykoz halkı alışveriş için İstanbul'un diğer ilçelerine gitmeyecek, alışveriş ihtiyacını burada giderecek” dedi.

“Metro için kazma 2 sene içerisinde vurulacak”

Beykoz'un İstanbul'un önemli yerlerinden biri olduğunu söyleyen Aydın, “Beykoz'a bir kimlik kazandırmamız lazım. Burası boğazın incisi, İstanbul'un güzel yeri. Beykoz, Karadeniz'e sınırı ve en uzun sahile sahip olan harika bir doğa ve tarihi içerisinde bulunduran bir yer ama Beykoz'un ulaşım sıkıntısı var. Bu ulaşım sorununun hallolması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu dönem içerisinde ulaşım sorunu ile ilgili olarak bir metro planlaması yaptı. Geçen dönem bunun sözü verilmişti, o sözün gereği olarak henüz kazma vurulmamış olsa da planlama aşaması gerçekleşti. Üsküdar'da Tokatköy'e 21 kilometrelik bir hattın ön fizibilite çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Nasip olursa bir terslik olmaması durumunda 2 yıl içerisinde ilk kazma vurulur, kazma vurulduktan sonra da normal koşullar içinde 4 yıllık süre sonunda metro işi tamamlanmış olur. Yani bugünden itibaren hesapladığımızda planlandığı gibi yürürse 6 yıl sonra Üsküdar'dan binip Tokatköy'e kadar metro ile gelebileceğiz” şeklinde konuştu.

“Beykoz, Riva bir yazılım üssü olabilir”

Riva'daki partililer ve vatandaşlarla da bir araya gelen Aydın, “Genelde Beykoz özelde Riva, İstanbul'un en gözde yeri olacak. Buranın sorunlarının çözümü ile ilgili imkanlar ölçüsünde devletin her kurumunu harekete geçirip yapabileceklerimizi yapacağız, yapamadıklarımızı da niçin yapamadığımızı açıklayacağız. Türkiye son yıllarda insansız hava araçları üretiyor. Onların yazılımlarını milli olarak yapıyoruz. O yazılımların yapıldığı yer neden Beykoz, neden Riva olmasın. Yazılımlar konusunda onlara öncü olsak, burada bir üs kursak, bu konuda yerli ve yabancı büyük firmaları buraya davet etsek hangi firma Beykoz gibi bir yere gelmek istemez ki. Böylelikle istihdamın önü açılmış olur. Burada büro-ofis mantığıyla gençlerimiz kendi evlerinde kendi yazılımlarını üretebilir. Dünyanın şu an geldiği nokta budur. Biz Riva'nın kazanımı için çalışacağız. Riva'daki Ayşe'nin, Mehmet'in, Fatma'nın yani şahısların değil Riva'nın tamamının, Beykoz'un tamamının kazanımı, mutluluğu için çalışacağız. Niyetimiz budur ve İnşallah tüm bunları yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü o imkan, o potansiyel, o irade devletin tepesinden buraya kadar var” ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Aydın, konuşmasının ardından partililerle fotoğraf çektirdi.