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Murat Aydın'dan Mahmuşevketpaşa köyüne hayvan barınağı müjdesi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Poloneköy’de kurulan seralarda incelemelerde bulundu.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Poloneköy'de kurulan seralarda incelemelerde bulundu. Mahmutşevketpaşa'daki derme çatma hayvan barınaklarını ziyaret ederek hayvanları seven Aydın, köye büyük bir hayvan barınağı kurulacağı müjdesini verdi.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi karış karış gezen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Polonezköy'de görevlilerle beraber kurulu seraları inceledi. Binlerce kare üzerine kurulan seraları gezerek görevlilerden bilgi alan Aydın, arazideki malzemeleri görünce alana kurulması planlanan seraların sayısını sordu.



Mahmutşevketpaşa'ya hayvan barınağı sözü


Aydın ardından Mahmutşevketpaşa köyündeki hayvan barınaklarını ziyaret etti. Buradaki hayvanseverlerden bilgi alan başkan adayı Aydın, alana büyük bir hayvan barınağı kurulacağı sözünü verdi. Hayvanları sevmeyi de ihmal etmeyen Aydın, ardından buradan ayrıldı.

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