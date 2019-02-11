Murat Aydın'ı görmeye gelen kadın öpüp bağrına bastı

AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ortaçeşme'de gerçekleştirecekleri program öncesinde yol üstündeki AK Nokta'ya uğradı, vatandaşlara atkı dağıttı. Aydın'ın yanına gelen yaşlı bir kadın kendisine sarıldı, öpüp bağrına bastı. Aydın, “Sizlerden gelecek destekle Beykoz'a hizmet edeceğiz” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aydın, bu bağlamda gerçekleştireceği Ortaçeşme ziyareti öncesi yol üstündeki bir AK Nokta'ya uğradı ve vatandaşlara soğuk havada kendi elleriyle atkı dağıttı. O noktada bulunan yaşlı bir kadının Murat Aydın için Kavak Mahallesinden Ortaçeşmeye geldiğini ve kendisini öpmek istediğini söylemesi üzerine Aydın, yaşlı kadının yanına gitti. Yaşlı kadın Murat Aydın'a sarıldı, öpüp bağrına bastı. Aydın da yaşlı kadının ellerinden öperek minnetini gösterdi. Yapılacak seçimde Beykozlulardan destek beklediğini söyleyen Aydın, “Sizlerden gelecek destekle Beykoz'a hizmet edeceğiz” dedi.

“Sizlerden gelecek destekle Beykoz'a hizmet edeceğiz”

Ortaçeşme'deki AK Nokta'da kısa bir konuşma yapan Aydın, “Beykozlu kardeşlerimden bir istirhamım var. Yeni Beykozlu kardeşinize yani bana sahip çıkmanızı istiyorum. İnşallah, sizlerden gelecek destekle Beykoz'a ve size hizmet edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun” dedi.

Murat Aydın daha sonra vatandaşlara veda ederek başka bir programa katılmak üzere bu noktadan ayrıldı.